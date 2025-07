Toro, Zapata corre già con i compagni: obiettivo rientro a pieno regime in ritiro

Secondo giorno di raduno per il Torino al Filadelfia: la squadra granata è al lavoro per iniziare la preparazione atletica con il nuovo allenatore Marco Baroni e il suo staff. Lunedì la squadra partirà poi alla volta di Prato allo Stelvio, località di montagna in Trentino Alto Adige nella quale svolgerà il ritiro estivo per due settimane. Dal Filadelfia arrivano delle buone indicazioni in merito al recupero fisico di uno dei migliori giocatori della squadra, il capitano Duvan Zapata .

Torino, Zapata vuole tornare: corsa e test atletici per lui al Filadelfia

In questi giorni di raduno al Filadelfia il capitano Duvan Zapata si sta mettendo sotto con diversi test atletici e corsa sul prato del Filadelfia per comprendere il suo stato di forma fisica. Il numero 91 granata è infatti reduce da un lungo periodo di stop: lo scorso mese di ottobre, nella sfida contro l’Inter a San Siro, ha rimediato una lesione al legamento crociato del ginocchio e ha dovuto quindi osservare diversi mesi di riposo lontano dai campi. Il suo obiettivo è quello di tornare ad allenarsi in gruppo a pieno regime già nelle prossime due settimane in ritiro in Trentino Alto Adige. Sarebbe certamente un ottimo traguardo per lui e per tutto il Torino perché significherebbe che il colombiano sarebbe ad un ottimo punto di preparazione in vista del suo ritorno in campo in Serie A. Intanto è già molto positivo vederlo correre e svolgere i primi test insieme ai compagni.