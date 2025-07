Calciomercato Torino, l’ufficialità di Ismajli e la Primavera: il punto di giornata

Le ultime novità sul mercato del Torino con le voci sulle possibili cessioni e la lunga lista di giocatori seguiti per le entrate

Eugenio Gammarino 8 luglio 2025 (modifica il 8 luglio 2025 | 23:46)

PUNTO MERCATO — Dopo l’ufficializzazione di Tino Anjorin dall’Empoli – innesto utile per la sua duttilità in un reparto appena orfano di Samuele Ricci – i granata sono pronti ad accogliere anche un altro ex empolese: Ardian Ismajli, il cui annuncio ufficiale è atteso a breve. Sul fronte uscite resta caldo il nome di Vanja Milinkovic-Savic, mentre per l’attacco proseguono i contatti per Geatano Oristanio e Cyril Ngonge. Ma non si muove solo la prima squadra: il responsabile del settore giovanile Ruggero Ludergnani ha concluso alcuni nuovi acquisti e diversi giovani hanno rinnovato il proprio contratto con il Toro. Di seguito tutte le ultime novità sul calciomercato del Torino aggiornato alla giornata odierna, martedì 8 luglio.

NGONGE Il Torino ancora non ha chiuso per Cyril Ngonge. Nelle ultime ore è piombato sul giocatore anche il Brugesma i granata sono ancora in vantaggio sul giocatore del Napoli potendo contare anche sulla carta Marco Baroni. L'attaccante esterno, oggi in forza al Napoli, ha giocato con buoni risultati anche nel Verona dove è cresciuto tanto proprio con Baroni in panchina. Tuttavia, il nodo principale resta la formula del trasferimento. Il Torino propone un prestito con diritto di riscatto, mentre il Napoli preferirebbe inserire un obbligo di riscatto per rendere certo il trasferimento del giocatore in granata.

ISMAJLI Ardian Ismajliè ufficialmente un nuovo giocatore del Torino. L'ormai ex difensore dell'Empoli, dopo aver svolto le visite mediche presso il centro di Medicina dello Sport. ha firmato un contratto che lo legherà al Torino per i prossimi due anni, ovvero fino al 30 giugno 2027, con l'opzione per una terza stagione. Il difensore albanese arriva a Torino a parametro zero, dopo essersi svincolato dopo quattro stagioni dall'Empoli lo scorso 30 giugno.

ACQUISTI GIOVANILI Tempo di ufficialità ma anche di nuovi arrivi in casa granata per il Torino Primavera. Alla preparazione estiva a Orbassano prima della partenza per il ritiro si sono aggregati due nuovi innesti: Gioacchino Barranco e Lorenzo Carvalho. Gioacchino Barranco è un terzino sinistro, dopo tanti anni al Palermo, il classe 2007 si è svincolato ed è pronto ora alla nuova avventura in granata. Barranco, su cui c'era anche la concorrenza dell'Atalanta, ha scelto il Toro e ha firmato un contratto fino al 2028. Oltre a Barranco, un altro nuovo giocatore granata è già stato consegnato a Christian Fioratti per la nuova stagione. Si tratta di Lorenzo Carvalho, prima punta classe 2006. Il giovane attaccante francese è stato prelevato dal Monaco. cresciuto nell'RC Argenteuil, Carvalho era al Monaco dal 2021, squadra con cui è ha disputato gli ultimi anni di Settore giovanile. Per lui una firma su contratto biennale da professionista, fino al 2027.

RINNOVI GIOVANILI Operazione futuro in casa Torino. Il club granata ha ufficializzato la firma sul contratto da professionista per sei giocatori che si sono distinti nel corso dell'ultima stagione in granata. Si tratta di due Under 17, due Under 18 e due Primavera: David Bonacina, ala mancina classe 2008, scadenza al 30 giugno 2028; l'Under 18 Lorenzo Ferraris, centrocampista offensivo, anche per lui primo contratto da professionista fino al 2028; Edoardo Zaia, terzino classe 2006, stessa formula e primo contratto da professionista, scadenza fino al 2028. Infine Alessio Cacciamani, che nell'ultimo anno ha anche esordito in Serie A, anche per lui scadenza al 2028 e firma triennale. Firmano il primo contratto da professionista con la società granata anche Andrea Ballanti e Tommaso Gallo. Per entrambi firma triennale e contratto in scadenza nel 2028. Inoltre, il club granata ha annunciato che i giocatori dell'Under 18 Riccardo Anino (portiere), Arthur Spadoni (attaccante) e Tommaso Gatto (terzino destro) hanno firmato un contratto di apprendistato con il Torino. Infine, firma in granata e nuovo prestito per Emanuele Ribero. Il portiere classe 2006, dopo il prestito al Bra in Serie D, ha firmato fino al 2026 con opzione di rinnovo di biennale e nella prossima stagione andrà nuovamente in prestito al Piacenza.