Calciomercato, asse Como-Torino? Tameze piace ai lariani, Strefezza a Vagnati

La permanenza di ad Adrien Tameze , centrocampista classe '94, non è affatto scontata. Dopo l'ultima stagione piuttosto negativa e il poco spazio a disposizione il francese potrebbe salutare Torino. Su di lui si registra l’interesse concreto del Como , alla ricerca di profili d’esperienza da affiancare ai giovani talenti della rosa biancoblù. Il contratto dell'ex Verona scade nel 2026 e dunque la richiesta del club granata non è elevata. Alla finestra c'è anche la Cremonese, per la quale Tameze rappresenta un identikit ideale: conosce il campionato, ha fisicità e sa ricoprire più ruoli.

Torna di moda un pupillo di Vagnati: ora o mai più

L’interesse dei lariani per Adrien Tameze potrebbe aprire un asse di mercato tra Torino e Como. Nel club lombardo milita infatti Gabriel Strefezza, esterno offensivo che piace da tempo a Davide Vagnati. Dopo diverse sessioni di mercato in cui l’ex Lecce e Spal è stato accostato ai granata, questa potrebbe essere l’occasione giusta per concretizzare l’operazione. Il Torino di Baroni è alla ricerca di profili offensivi duttili e affidabili, e in un reparto ancora tutto da definire, Strefezza rappresenterebbe un tassello interessante, per qualità tecniche e versatilità. Al momento si tratta solo di incastri potenziali, ma i margini per intavolare un dialogo ci sono. Il Como, reduce da un mercato ambizioso, ha investito molto in attacco e potrebbe anche valutare qualche uscita in un reparto già ben fornito. Se a questo si aggiunge il concreto interesse per Tameze, profilo esperto e affidabile che il Torino potrebbe lasciar partire a fronte della giusta offerta, allora l’operazione potrebbe davvero convenire a entrambe le parti.