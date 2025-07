Toro, partenza fredda: appena una decina di tifosi al Filadelfia

Attesa per le eventuali porte aperte: un anno fa in tremila all’allenamento. Ma Bellanova non era ancora stato venduto

Appena una decina di tifosi, complessivamente, nel giro di quattro ore. È stata molto fredda la risposta del mondo granata in occasione del via alla nuova stagione. Numeri bassissimi per il raduno, come era già successo la scorsa stagione. Sicuramente non ha aiutato una partenza a porte chiuse, anche comprensibile però alla luce del programma: la squadra non ha messo piede in campo, si è divisa tra visite mediche allo stadio e primi test in palestra.