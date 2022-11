Il Toro Club Borgo d’Ale organizza l’Eterna Leggenda: presenti Antonino Asta, Giacomo Ferri…

Il Toro Club Borgo d'Ale , in collaborazione con Pro Loco di Borgo d’Ale e Toro Club Vallecervo , organizza l' Eterna Leggenda . All'evento in programma sabato 19 novembre 2022, presentato dallo speaker del Torino FC Stefano Venneri, saranno presenti Giampaolo Muliari, Don Riccardo Robella, Antonino Asta, Antonio Comi, Giacomo Ferri e alcuni Uomini della Storia Granata.

L'Eterna Leggenda, il programma completo dell'evento:

Si inizia alle ore 16:30 con l'inaugurazione della mostra del Museo itinerante del Grande Torino, presso la Biblioteca “Mons. L. Bongianino” in Piazza Alpini, curata da Giampaolo Muliari, Direttore del Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata. Alle ore 19:00 segue la Santa Messa celebrata da Don Riccardo Robella per i caduti della tragedia di Superga e non solo, mentre alle ore 20:00 avrà luogo la cena presso il Salone Polivalente G. Fiorano di Via Roma 15. Durante la serata ti terrà anche una sottoscrizione a premi con estrazione e incasso devoluto a U.G.I (Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini ODV).