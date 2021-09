Il Toro Club Melfi pronto per il Memorial Tartaglia: tanti eventi nel week-end

Il Toro Club "Ormezzano" organizzerà la rassegna in collaborazione con la società C.S. Vultur 1921, il Comitato Regionale della Lnd Basilicata e il Settore Giovanile e Scolastico Figc

Redazione Toro News

A Melfi si terrà sabato 25 e domenica 26 settembre il quarto Memorial Mauro Tartaglia. Nel ricco programma sono previsti eventi sportivi, culturali ed educativi. L'evento sarà organizzato dal Toro Club Melfi "Gian Paolo Ormezzano" in collaborazione con la società C.S. Vultur 1921, il Comitato Regionale della Lnd Basilicata e il Settore Giovanile e Scolastico Figc. L'evento si articolerà in diversi momenti e avrà i giovani come protagonisti. Gli stessi ai quali l’educatore Mauro Tartaglia, maestro prima professore poi, ha dedicato molti anni della sua vita. L’evento gode del patrocinio di Regione Basilicata, Provincia di Potenza, Comune di Melfi, Coni Basilicata, Torino Fc e Croce Rossa Italiana.

DI SEGUITO IL DETTAGLIATO PROGRAMMA DELLA DUE GIORNI:

Sabato 25 settembre si terrà la parte sportiva del Memorial. A partire dalle ore 15, sul terreno di gioco dello stadio “A. Valerio” di Melfi è in programma un Quadrangolare riservato alla categoria Esordienti . Alle 17.30, invece, spazio ai giovani calciatori delle categorie Primi Calci, Piccoli Amici e Pulcini appartenenti alle scuole calcio del territorio. I giovani calciatori svolgeranno attività ludica, esercitazioni e partite a tema seguiti dai tecnici dei Centri Federali Territoriali della Figc Basilicata. Al termine delle attività di base, organizzate dal responsabile del CR Lnd Basilicata Gino Polino con il supporto dei tecnici dei tecnici del SGS Figc Basilicata, sono in programma le premiazioni con la consegna di coppe e gagliardetti alle società partecipanti, mentre medaglie ricordo saranno consegnate ai tecnici e ai ragazzi ai quali sarà offerta anche una merenda. Madrina dell’evento sarà la giornalista Annamaria Sodano. Nel corso dell’evento sportivo sarà ricordata anche la figura del compianto presidente del CR Lnd Basilicata Piero Rinaldi, prematuramente scomparso. La famiglia Tartaglia, infatti, ha istituito il premio Piero Rinaldi “L’amicizia nello sport” in ricordo dell’amico Piero, che la famiglia Rinaldi consegnerà a Paolo Pulici, indimenticato campione del Torino e ospite d’onore del Memorial.

Domenica 26 settembre, alle ore 17.00 presso il Centro culturale “ Nitti” di Melfi, si terrà la parte culturale del Memorial (riservato solo agli invitati). Il giornalista Luigi Di Lauro presenta il libro “Il Grande Torino, gli Immortali” di Alberto Manassero (giornalista di Tuttosport) al quale sarà conferito anche il Premio giornalistico “Cuore Granata ”. Quest’ultimo intervisterà, con l’ausilio di immagini, l’ex calciatore Paolo Pulici, indimenticato bomber e campione d’Italia del Torino nel 1976 e ospite d’onore della manifestazione. Nel corso dell’evento sarà presentato anche il progetto didattico , con relativa mostra, “Settanta angeli sotto un unico cielo” che ha visto coinvolti, sul tema del fair play e dell’importanza della memoria, gli studenti delle classi 3^A e 3^D dell’I.C. “Ferrara-Marottoli” di Melfi scuola secondaria di 1° grado a.s. 2020/2021 e la mostra “Paolo Pulici: il mito” di Giampaolo Muliari, artista e direttore del Museo del Grande Torino e della Leggenda granata. Questa parte del Memorial sarà visibile in diretta sulla pagina Facebook del Toro club Melfi “Gian Paolo Ormezzano”. Gli eventi in programma si terranno nel pieno rispetto delle ultime normative anti covid-19.