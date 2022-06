Inaugurata oggi la mostra sul Toro del TC San Mauro

Alle 18:00 di oggi pomeriggio, venerdì 10 giugno, nella terrazza salette gruppi consiliari presso il Comune di San Mauro Torinese, è stata inaugurata la mostra sul Torino, dal titolo “La nostra storia, un unico amore”, a cura del Toro Club dell’omonimo paese. Una mostra che racchiude tutta la storia del Torino, in tutta quanta la sua grandezza. La mostra in questione, sarà accessibile al pubblico, gratuitamente, a tutti i tifosi granata sabato 11 giugno e domenica 12 giugno, dalle 10 alle 12. Tra i presenti, anche alcuni dei campioni d'Italia 1976 tra cui Carlo Testa, Tony Vigato, Andrea Canta. Presente anche Umberto Motto, storico capitano dei ragazzi della Primavera che scesero in campo al posto del Grande Torino, Mauro Berruto ed Ezio Rossi.