Lutto nel calcio: si spegne Rossano Berti, storico collaboratore di Davide Nicola

Lutto nel mondo del calcio. L'ex preparatore dei portieri Rossano Berti, collaboratore storico e amico di Davide Nicola, è deceduto all'età di 55 anni. Numerose le esperienze affrontate fianco a fianco da Berti e Nicola negli anni, compresa quella al Torino nella stagione 2020-2021 nelle doppie vesti per Berti di preparatore e collaboratore tecnico. "Buon viaggio amico mio" è stato il commento del tecnico dell'Empoli. Il club granata ha ricordato Berti in una nota ufficiale, esprimendo il proprio cordoglio: "Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, addolorati per la triste notizia, sono vicini con affetto alla famiglia Berti per la scomparsa di Rossano Berti. Ai suoi affetti più cari, ai parenti e ai tantissimi amici il fraterno abbraccio del mondo granata".