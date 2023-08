Lutto nel mondo granata: è morto Sandro Bertolino, raccontava il Toro da tifoso appassionato

Bertolino gestiva la pagina "Il mio Toro" in cui raccontava i ricordi più belli del Torino

Lutto nel mondo granata. È mancato, all'età di 77 anni, Sandro Bertolino. Notissimo e amato dai tifosi per la sua passione per i colori granata, Sandro gestiva le pagine Facebook "Il mio Toro". Lì raccontava il Toro, postando foto dei personaggi più significativi legati ai colori granata e ricordando le partite più belle. Nel tempo Sandro è diventato una memoria storica del Torino. Gli è stato dedicato un lungo applauso proprio prima di Torino-Cagliari, esordio per i granata nel campionato 2023-2024. Sandro Bertolino era un uomo grintoso e appassionato, amato dal mondo Toro, dalla sua città Baldissero d'Alba e dalla famiglia.