Salvatore Sirigu: l’ex portiere del Torino compie 36 anni

Oggi l'ex portiere granata Salvatore Sirigu spegne 36 candeline. Per quattro anni, dal 2017 al 2021, ha vestito la maglia del Torino prima di trasferirsi al Genoa nella scorsa stagione. Dopo la retrocessione dei liguri è passato al Napoli, nelle vesti di secondo portiere. Sirigu, cresciuto nelle giovanili di Venezia e Palermo, esordisce tra i professionisti con la maglia dei rosanero nel 2006. Dopo i prestiti alla Cremonese e all'Ancona torna al Palermo, dove gioca dal 2009 al 2011 consacrandosi tra i migliori portieri della Serie A; l'exploit lo porta al PSG, dove gioca titolare fino al 2016, anno in cui va in prestito in Spagna, prima al Siviglia e in seguito all'Osasuna. Risolto il suo contratto con i parigini, nel 2017 viene ingaggiato dal Torino, e in maglia granata colleziona 152 partite. Nel 2021 si è laureato campione d'Europa con l'Italia di Mancini.