Fabrizio Ricca (Ass. regionale allo Sport): “Non ci sarà nessuna celebrazione il 4 maggio”

Il 4 maggio è una data simbolica, storica per Torino e i colori granata. Ma quest’anno la consueta commemorazione per i caduti di Superga – con la salita di tifosi fino alla basilica e tutte le celebrazioni annesse – non si potrà svolgere come di consueto a causa dell’emergenza dovuta al Coronavirus. Nel corso delle ultime settimane Don Robella e il club granata avevano già manifestato l’idea di effettuare una commemorazione in maniera diversa, per restare tutti uniti e dare il giusto contributo agli Invincibili con queste parole: “Il 4 maggio ci sarà, dobbiamo capire il come. Stiamo attendendo il decreto del Governo e le disposizioni della Regione. Siamo ancora in una fase di attesa. In qualche modo staremo vicini e renderemo onore alla memoria degli Invincibili”.

REGIONE – A smorzare le velleità granata, oltre al piano varato dal Governo per la Fase Due che vieta le messe e qualsiasi forma di assembramento, arrivano le dichiarazioni dell’assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca. “Non ci sarà nessuna celebrazione il 4 maggio – ha detto l’assessore in quota Lega della giunta del governatore Cirio, secondo quanto riportato dal Corriere Torino di stamattina – Non si possono fare assembramenti, questo divieto rimarrà anche nella fase due“. L’assessore ha poi concluso: “E quindi, come non si farà nulla per la Festa del lavoratori il primo maggio, non faremo nulla nemmeno il 4. Al massimo, si potrà mettere a punto una celebrazione simbolica in tre, quattro persone. In ogni caso non compete alla Regione organizzare: per onorare il Grande Torino, siamo disponibili a partecipare a una commemorazione online“. Molto probabilmente sarà un 4 maggio alternativo, ma non per questo si rinuncerà a ricordare i caduti di Superga.

ALTERNATIVE – Se i tifosi si stanno già organizzando per trovare un modo per vivere insieme ma a distanza il quattro maggio (c’è il flashmob ideato da alcuni Toro Club e dal gruppo musicale Sensounico, e supportato anche da ex giocatori del Torino tra cui anche Jimmy Fontana (QUI le sue parole), la società granata a breve stilerà un programma definitivo. Tra le ipotesi c’è anche quella di fare una messa in streaming al Filadelfia celebrata da Don Robella per poi dare la possibilità ad Andrea Belotti (capitano granata) di salire al Colle per leggere i nomi degli Invincibili. Ciò che pare probabile è che il presidente Cairo non possa recarsi a Torino, perché da quanto stabilito dal nuovo Dpcm (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri), gli spostamenti tra regioni non sono consentiti neppure in questa Fase 2, se non per motivi comprovati di lavoro, salute o necessità. Quindi la situazione è ancora in completo divenire: la società, in base alle decisioni statali e regionali, dovrà trovare un modo per ricordare il 71° anniversario della Tragedia di Superga. Con meno di una settimana di tempo, occorre una soluzione al più presto.