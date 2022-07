Torino FD, lotteria di beneficienza: in palio le maglie della prima squadra

Il Torino FD ha organizzato una lotteria di beneficenza per autofinanziarsi. Tra i premi ci sarà abbigliamento tecnico della prima squadra del Torino FC. L'evento si terrà martedì 12 luglio alle ore 20 ai Ronchiverdi in Corso Moncalieri 466 a Torino. A seguire ci sarà un aperitivo al prezzo fisso di 20 euro a persona. Per informazioni e prenotazioni scrivere a torinofd.onlus@gmail.com. Può essere una buona occasione per dare una mano alla squadra che, con i colori granata, permette a tanti ragazzi con disabilità di giocare.