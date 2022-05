Torino FD, successo nell’amichevole con il Sommariva Perno

I granata vincono in rimonta l'amichevole con il Sommariva Perno: decisivi Genta e Casale

LA PARTITA - La gara parte in salita per il Torino, che si trova in svantaggio a pochi minuti dal fischio d'inizio. I granata però non si demoralizzano e ricominciano ad attaccare a testa bassa, trovando il pari poco dopo. Decisiva la rete di capitan Alessandro Genta, organizzatore dell'evento in quanto parte dello staff del Sommariva Perno. Si va così sull'1-1. Nella ripresa a consegnare il match al Torino è stato Giacomo Casale, neo acquisto dei granata, vittoriosi così per 2-1.