Torino, tanti auguri a Venneri: lo speaker granata compie 49 anni

Stefano Venneri, la voce che dal 2009 accompagna e racconta il Torino, festeggia oggi il suo 49esimo compleanno. Lo speaker granata, il più longevo della storia del club, è diventato col tempo un punto di riferimento per la tifoseria del Toro, che insieme a lui ha esultato per ogni gol. Venneri, noto dj alessandrino, non ha seguito solo la Prima squadra ma ha prestato la sua voce anche alle Giovanili e alla Scuola Calcio. Inoltre, è spesso stato protagonista nelle serate dei Toro Club, raccogliendo oltre cento presenze in giro per l'Italia, e negli eventi organizzati dal club granata. Lo speaker, festeggiati i 49 anni, si prepara a raccontare le emozioni della partita più sentita della stagione, il derby della Mole.