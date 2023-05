Toro Club di Bruino: gli eventi del 4 maggio e la cena per i 15 anni della fondazione

In programma una serie di eventi per la commemorazione degli Invincibili. Il giorno seguente i festeggiamenti per i 15 anni della fondazione del Toro Club di Bruino

Il Toro club "Orgoglio e passione granata" di Bruino (Torino) organizza una giornata piena di eventi in vista del 4 maggio: anniversario della tragedia di Superga. In programma una serie di eventi per la commemorazione degli Invincibili; la sera seguirà la presentazione del libro "Fila un sogno color granata" di Daniele Careglio. Il giorno seguente, venerdì 5 maggio, avrà luogo la cena del Toro Club di Bruino, dove verrà festeggiato il compleanno di "Orgoglio e passione granata": 15 anni della fondazione del club. La cena si svolgerà vicino alla sede del Toro Club, presso la Cascina Lora, situata nella Piazza Grande Torino in Viale del Tigli 68 a Bruino (TO). Piazza inaugurata qualche anno fa, a settanta anni dalla Tragedia di Superga. Diverse le sorprese e diversi anche gli ospiti che saranno presenti a entrambe le giornate: Clara Mondonico e Gigi Lentini, come ospiti fissi, insieme a Claudio Sala e tanti altri amici ed ex giocatori granata.