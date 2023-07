Toro Club Melfi: Eraldo Pecci ospite a Montalbano Jonico sabato 15 luglio

Eraldo Pecci sarà presente sabato 15 luglio a Montalbano Jonico per un evento sportivo e culturale e sarà ospite ospite del Toro club Melfi e della Asd Lyon. Alle 18:30 l'indimenticato eroe dello scudetto granata targato 1976 incontrerà i giovani calciatori della Asd Lyon , unica Toro Academy della Basilicata, che svolgeranno attività ludica presso il campo di gioco del Centro Fitness Jfit in contrada Montesano. Ci sarà poi un trasferimento nella cittadina per la presentazione del libro "Ci piaceva giocare a pallone", edito da Rizzoli. L'appuntamento è fissato per le 19:30 presso presso il Giardino di Palazzo Rondinone, dove l'autore terrà un dialogo con il giornalista Luigi Di Lauro.

Le parole di Piero Marrese, sindaco di Montalbano Jonico

“Con grande convinzione abbiamo concesso il patrocinio a questa manifestazione perché crediamo nei valori dello sport in generale e del calcio in particolare. La presenza a Montalbano Jonico di un grande campione come Eraldo Pecci, al quale diamo il benvenuto, è motivo di orgoglio non solo per ciò che l’ex centrocampista granata rappresenta, ma anche perché la sua presenza assume, di fatto, i connotati di un momento fortemente educativo per i più giovani. Lo sport è crescita, socializzazione, rispetto delle regole dell’avversario: valori nei quali l’Amministrazione comunale che ho l’onore di guidare crede fortemente”.