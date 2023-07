Toro, nasce il “Pallone Granata”: grandi ex calciatori premieranno un giocatore

L'associazione Ex Calciatori ha creato l'originale premio "Pallone Granata" per rendere onore ad un giocatore del Torino che, nella stagione 2022- 23, si è particolarmente distinto sia per le prestazioni sportive, che per i valori umani che esprime. Ad esprimere la preferenza del calciatore designato sarà una speciale giuria, composta da alcune tra le più importanti vecchie glorie del club. Il riconoscimento, che avverrà in un evento a settembre, sarà patrocinato dal Comune di Torino e dalla Regione Piemonte.