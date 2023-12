Una lotteria per Don Aldo Rabino: il Natale della Scuola Calcio al Filadelfia

Sabato 23 dicembre è stata una giornata indimenticabile per i bambini e le bambine della Scuola Calcio del Torino FC, che sono stati protagonisti di un evento a tinte granata andato in scena al Filadelfia seguito da una sfilata allo stadio Olimpico Grande Torino. Sono state 15 le squadre dell’Attività di Base del club granata, sia maschili che femminili, che si sono date appuntamento al centro sportivo che fu degli Invincibili per passare insieme qualche ora in occasione del Natale e anche per fare del bene.