Via al Salone del Libro, ecco gli appuntamenti a tinte granata

Il programma degli eventi dedicati al Toro

Già da oggi, primo giorno del Salone, alcuni autori firmeranno le copie dei propri libri al padiglione 1 - B70: si inizierà alle 11:00 con Marco Cassandro e il suo libro "Eravamo Immortali", si prosegue alle 14:00 con Luigi Bonomi e "Afred Dick - L'uomo che inventò il Toro", alle 15:30 ci sarà Fabrizio Calzia con "Le nuvole di Superga, il racconto in favore del Grande Torino". Alle 16:30 sarà il turno di Luigi Troiani con "Il comandante restò sulla collina", alle 17:30 Franco Ossola con "Parlami del Toro, storie di campioni per piccoli e grandi tifosi granata" e infine chiuderà alle 18:30 Carlo Testa con "Figli del 4 maggio. I nostri racconti. Le note foto. La nostra fede." Venerdì 10 maggio invece, sempre al padiglione 1 - B70, sarà presente al Salone Mecu Beccaria, con il suo libro "Come nuvole nel vento, il Grande Torino di Julius Schubert". Proseguendo, sabato 11 maggio alle ore 13:00, nello spazio Rai del Salone, verrà presentato il podcast: "Il Grande Torino, Una cartolina da un paese diverso", con Gianfelice Facchetti, Gipo Gurrado e Andrea Dolcino. Mentre alle 14:15, presso la sala olimpica del padiglione 1, Francesco Bramardo e Gino Strippoli, autori di "Guantoni granata" interverranno in una conferenza condotta da Andrea Pavan e in cui presenzieranno alcuni grandi personaggi granata come Luciano Castellini, Romano Cazzaniga, Antonio Pigini, Silvano Martina, Stefano Sorrentino, Roberto Salvadori, Nello Santin, Serino Rampanti, Franco Ossola e Paolo Bacigalupo. In conclusione lunedì 13, nella medesima sala, l'associazione 'Toro Mio' propone con la sua Biblioteca Granata"Testimoni del Grande Torino" un evento dedicato all'importanza del racconto, in cui interverranno Susanna Egri, Franco Ossola, alcuni autori di libri granata e due giocatori del settore giovanile.