Corriere di Torino: “Bremer è sul mercato, ma in ritiro si allena con impegno”

La cessione di Gleison Bremer è cosa ormai quasi certa, ma in ritiro il centrale brasiliano ha dato prova di grande professionalità allenandosi con impegno e senza risparmiarsi, come si legge sulle pagine odierne del Corriere di Torino: "Il suo futuro è probabilmente lontano da Torino, ma il presente narra di un giocatore professionale che si allena col sorriso sulle labbra e con la giusta intensità. È la strana estate di Gleison Bremer, il gioiello in vetrina del Torino. Il centrale di Itapitanga ha fatto capire in privato e in pubblico la sua volontà di giocare la Champions League ed è uno dei principali uomini mercato di questa sessione estiva di trasferimenti. Su di lui c’è l’Inter in prima fila, con diversi altri club che hanno manifestato interesse. Anche in questo ritiro di Bad Leonfelden, tuttavia, Gleison sta confermando quelle qualità morali che hanno contribuito a farlo diventare uno dei difensori più forti del campionato, se non il più forte, visto che come tale è stato eletto dalla Lega Serie A".