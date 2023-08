Corriere di Torino: “Tameze, uno da Toro”

Uno da Toro. Uno come Tameze, il nuovo acquisto del Torino per rinforzare la rosa a disposizione di Ivan Juric. Il titolo di Corriere di Torino apre così la pagina dedicata al nuovo arrivato in casa granata. "Adrien Tameze dà l'impressione di essere un intelligente in campo e fuori. Il centrocampista arrivato dall’Hellas Verona si è presentato alla stampa e ai tifosi al fianco del direttore tecnico Davide Vagnati: sa dosare le parole come la forza dei passaggi, ed è tanto mite negli atteggiamenti fuori dal campo quanto deciso all’interno del rettangolo verde". Dietro all'arrivo di Tameze c'è anche Ivan Juric, suo tecnico ai tempi del Verona e per cui il ragazzo ha speso queste parole: "Conosco bene il mister, so che chiede tanto. Ma la sua presenza qui è uno dei motivi per cui ho scelto il Toro. Ho avuto un ottimo feeling fin da subito anche con il presidente Cairo, già al momento delle firme ho percepito il fatto che è una grande persona. Abbiamo trovato un accordo velocemente".