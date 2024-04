Corriere Torino: “Abbraccio sempre più grande per la squadra di Juric”

Se il deby della Mole numero 185 non ha lasciato un grande ricordo dal punto di vista tecnico, non si può dire lo stesso dello spettacolo sugli spalti: "L’eredità più bella lasciata dal derby della Mole, in casa Toro, è di certo l’alchimia ritrovata tra giocatori e squadra. Nel mondo granata è rimasto negli occhi di tutti lo spettacolo dell’atmosfera bollente che si respirava all’Olimpico Grande Torino, mai così pieno da quando il Torino è tornato a giocarci le partite casalinghe (era il 2006). Erano 27.788 gli spettatori, di cui circa 25mila di fede granata: un record assoluto".