Corriere Torino: “Avanti per Mandragora, Pjaca è in dubbio”

Rolando Mandragora è un altro tra i giocatori granata in attesa di sapere se la prossima stagione vestirà ancora la maglia del Toro: Davide Vagnati è in contatto con il suo club di appartenenza - la Juventus - per arrivare ad un accordo. "Il centrocampista - come scrive il Corriere Torino - è infatti ancora nei piani della società granata, nel Toro targato Ivan Juric comunque Mandragora rappresenta insieme a Sasa Lukic un punto di riferimento per tutti i compagni di squadra". La cifra che grava attualmente sul giocatore è di 14 milioni, da riscattare entro il 17 giugno. Anche Marko Pjaca è di proprietà bianconera, ma il croato non sembra essere una priorità di Juric, e molto probabilmente non tornerà in granata: "Sullo sfondo anche la figura di Marko Pjaca, destinato però a tornare dall’altra parte della Mole: alla Continassa sarà però solo di passaggio, per lui è prevista comunque la cessione quando si avvicina la scadenza di contratto".