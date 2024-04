Corriere Torino: “Brutto, sporco e cattivo. Un derby d’altri tempi”

L'edizione torinese del Corriere della Sera questa mattina si concentra naturalmente sul derby tra Toro e Juve disputato ieri e conclusosi 0-0. La stracittadina torinese termina a reti bianche per la prima volta dopo 16 anni e grandi meriti di questo risultato vanno dati ai due portieri, Milinkovic Savic e Szczesny che hanno fatto delle belle parate. Per l'estremo difensore granata si tratta della sedicesima volta (su 32 partite di campionato) che tiene la sua porta inviolata e meglio di lui ha fatto soltanto l'interista Sommer. Dal fronte bianconero invece c'è rammarico per una grande chance sprecata da Vlahovic in avvio di primo tempo. Vanja ha poi negato il gol allo stesso numero 9 juventino con una grande uscita che ha salvato il risultato. Nella ripresa poi il Toro ha avuto delle ottime occasioni con Sanabria e Lazaro ma alla fine si è chiuso un derby a reti bianche.