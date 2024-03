Corriere Torino: “Buongiorno e la festa di giugno: ‘Spero proprio di non andarci’”

Buongiorno è carico in vista del finale di stagione. Oltre che il sogno Europa con la maglia del Torino, il difensore granata ha l’obiettivo di partecipare agli Europei con la maglia dell’Italia. Il vice capitano del Toro si è raccontato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio: “A giugno c’è il matrimonio di uno dei fisioterapisti che ho conosciuto a Trapani. Sono in dubbio... spero di non andarci perché significa che avrei una competizione importante da giocare! Mi sono laureato alla triennale con 110 e lode in Economia Aziendale“.