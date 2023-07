Corriere Torino: “Buongiorno si riduce le ferie per essere presente al raduno”

Comincia la stagione dei granata: "Partirà questa mattina dallo stadio Filadelfia la nuova stagione del Toro. In casa granata si torna a lavorare sul campo e l’appuntamento è alle ore 10, ma non per tutti: mancheranno all’appello i giocatori che nelle scorse settimane sono stati impegnati con le rispettive nazionali e che si aggregheranno al gruppo nei prossimi giorni". L'eccezione è rappresentata dal canterano granata Alessandro Buongiorno: "Alessandro Buongiorno, che ha preferito ridursi le ferie e presentarsi al Filadelfia insieme al resto dei compagni. Un gesto da leader quello del centrale, fresco di esordio con l’Italia e già pienamente focalizzato sulla nuova stagione in granata, tanto che nei giorni scorsi si era già presentato al centro sportivo per allenarsi in palestra". Sabato allenamento a porte aperte e poi partenza per Pinzolo: "Il programma dell’estate granata prevede una prima settimana di lavoro in città, dedicata prevalentemente a visite mediche e test fisici di inizio stagione, con un appuntamento a porte aperte ai tifosi sabato 15".