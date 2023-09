Corriere Torino: “C’è Spalletti nella casa del Torino”

E alla fine arriva Spalletti. Il c.t dell'Italia ha fatto visita alla casa del Torino in ottica nazionale. C'è un blocco azzurro all'interno del Torino che verrà sicuramente seguito con grande attenzione dall'ex Napoli. Corriere Torino parla proprio di ciò nell'edizione odierna. "C’è l’occhio attento di Luciano Spalletti sui gioielli granata e la conferma si è avuta ieri con la visita al Filadelfia del neo ct dell’Italia, che ha seguito l’allenamento della squadra di Juric e in particolare il lavoro di Buongiorno, Ricci, Bellanova e Pellegri". Successivamente sono state riportate anche le parole di Davide Vagnati sull'argomento: "Ha detto che li sta seguendo e che lo farà personalmente anche allo stadio e non ha escluso che in futuro possano essere convocati".