Corriere Torino: “Conferma Vagnati, rinnovo fino al 2025”

"Era arrivato nella primavera del 2020, in piena pandemia. E in piena crisi Toro. Era la scelta del presidente Urbano Cairo, che puntava su un dirigente emergente, con un’esperienza magari limitata ma pieno di carattere - scrive il Corriere Torino nell'edizione odierna, commentando il rinnovo di Davide Vagnati fino al 2025 - Il Toro era la sua grande occasione per svoltare. Ieri, dopo due anni e mezzo è arrivata la conferma, che suona come una promozione". Ora ci sarà il mercato a cui pensare, ma si lavora in casa granata anche alle strutture: "Mentre il Toro è fermo, si lavora al Filadelfia per rendere il centro sportivo sempre più adatto alle esigenze di squadra e tifosi. Sono partiti i lavori di installazione di un nuovo impianto di occultamento che prevede la collocazione sui tralicci di vele mobili che siano in grado di arrotolarsi e srotolarsi a comando, al posto degli attuali teloni fissi, danneggiati dal maltempo nonché rumorosi in presenza di vento".