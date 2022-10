Corriere Torino: “Contro il Milan per fare bene. Pellegri chiamato al gol”

"Siamo nel pieno di un progetto ben preciso, a volte facciamo meno bene, altre volte mostriamo progressi importanti. Sento sempre parlare di svolta - riporta il Corriere Torino dalle dichiarazioni di Juric - ma non ci sono svolte. La nostra strada è questa, all’interno di un percorso di crescita". Così il tecnico granata ha impostato la mentalità sulla partita di questa sera, alle 20:45, tra Torino e Milan: in attacco, si continuerà a dare fiducia a Pietro Pellegri - ex rossonero - che, con l'indisponibilità di Sanabria, è anche quasi l'unico su cui contare, ma che nelle ultime due gare, tra campionato e Coppa Italia, è andato in gol. Sulla trequarti, "Vlasic con me gioca sempre. È l’unico giocatore veramente completo tra i nostri trequartisti, nel senso che sa fare tutto, e quasi tutto molto bene: nella mia testa Vlasic non è mai in discussione", affiancato da uno tra Miranchuk e Radonjic. Sulle fasce invece, due posti da dividere tra Lazaro, Singo e Vojvoda.