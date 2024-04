Corriere Torino: “Coppa Italia primavera, la finale tra Torino e Fiorentina”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

"Questa sera - scrive il Corriere - ci sarà la finale di Coppa Italia Primavera fra Torino e Fiorentina. Sono le squadre con più vittorie in questa competizione. E' la più classica delle finali, da quando è stat varata la competizione, i granata sono la società che più volte l'ha vinta (8) e subito dietro ci sono i viola a quota 7. Stasera alle 20:30 sul campo neutro del Dall'Ara di Bologna in gara secca, i granata vogliono vincere per mantenere il primato nell'albo d'oro"