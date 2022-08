Corriere Torino: “Cremonese-Torino è la partita di Mondonico”

Il Corriere Torino oggi in edicola riflette su come Cremonese-Torino sia il match di Emiliano Mondonico: "Il Toro era casa sua, Cremona è il posto dove iniziò sia a giocare sia ad allenare :"Una serata speciale per noi Mondonico" dice la figlia Clara. Nella Cremo, Mondonico ha iniziato la carriera sia da calciatore che da allenatore, scrivendo pagine di storia indelebili. Ancora oggi è il massimo cannoniere della storia del club grigiorosso, con 88 gol realizzati. «Un record a cui papà teneva moltissimo — ricorda con un sorriso la figlia Clara —. Papà temeva che qualcuno gli portasse via il primato, ma non è stato così, ancora oggi nessuno ha fatto meglio. Alla Cremonese il giovane Mondo arrivò 19enne, preso dalla Rivoltana, prima di trasferirsi al Torino nel 1968. E alla Cremonese ha iniziato ad allenare". [...] Continua Clara: "Gli piaceva condividere con la sua gente i suoi successi: portò la Coppa Italia vinta col Toro nel 1993 al bar dei suoi amici. Emiliano è tornato allo Zini molti anni dopo, tra il 2007 e il 2009". Infine conclude dicendo: "Per sabato spero in un pareggio. L’importante è il traguardo finale: la Cremo deve salvarsi, il Toro deve tornare ad Amsterdam"