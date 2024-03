Corriere Torino, Eraldo Pecci: “Granata obbligati a vincere a Napoli”

Il Corriere Torino presenta nell'edizione odierna un'intervista a Eraldo Pecci, intervenuto sui temi caldi in casa granata. "Dopo 27 partite, la classifica non può mentire. Dunque, si vede una squadra senza infamia e senza lode" esordisce l'ex granata. Poi prosegue: "Io penso sempre che il destino delle squadre sia scritto dai giocatori, poi l’allenatore fa del suo meglio, ma in campo non ci va lui. Riguardo a Juric, tuttavia, mi sembra di poter dire che la sua strategia sia più mirata a non far giocare gli avversari che a proporre produzione offensiva, lo dicono anche i numeri. Al contempo, la squadra lotta e dà quello che ha, non vedo problemi di atteggiamento, e da questo punto di vista lo spirito del Toro viene interpretato nel modo giusto". E infine su Napoli-Torino: "Entrambe le squadre saranno obbligate a vincere, il Napoli cerca di andare in Champions, il Toro vuole restare attaccato al treno europeo. Il pronostico è a favore del Napoli ma lo spazio per ribaltarlo c’è".