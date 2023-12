Corriere Torino: “Femminile, basi solide e un’area scouting allo studio”

"Il secondo posto in campionato, 7 vittorie su 8 partite disputate e un cammino perfetto anche in coppa. Sarebbe stato difficile immaginare un avvio di stagione migliore per la prima squadra del Torino femminile" scrive il Corriere Torino nell'edizione odierna. Continua il quotidiano: "A sei mesi di distanza dal lancio della squadra, le granata sono dunque in piena corsa per l’obiettivo stagionale: la promozione in Serie C (le prime 4 ai playoff e un posto uscirà anche dalla Coppa Italia)". E infine: "In questo momento più del 70% delle giocatrici della prima squadra è costituito da ragazze che il Toro ha cresciuto negli anni passati. La sinergia con il vivaio continua ad essere un elemento caratterizzante della squadra, che intanto pensa sempre più in grande con la nascita di un’area scouting".