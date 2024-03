Corriere Torino, Ferri: “Zapata trascina il Toro”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

L'edizione odierna del Corriere di Torino ha intervistato in esclusiva l'ex granata Giacomo Ferri. "L'organizzazione fa la differenza in difesa. E Zapata trascina il Toro". Questa l'analisi dell'ex difensore sul momento dei ragazzi di Juric. "Sono felicissimo per Gineitis, un prodotto del vivaio granata" ha poi aggiunto l'ex granata all'edizione locale del quotidiano nazionale.