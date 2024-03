Corriere Torino: “Fine settimana di riposo, attesa novità da Djidji”

"Il Toro si gode un fine settimana di riposo dopo la trasferta di Napoli, che si è chiusa con un pareggio a cui nel clan granata viene data grande importanza - si legge - . Al Maradona, in condizioni di emergenza a centrocampo, è stato portato a casa un risultato positivo nonostante il Napoli avesse trovato il gol del vantaggio. La serata del San Paolo è stata speciale, oltre che per Ricardo Rodriguez, per altri due giocatori. Vanja Milinkovic-Savic ha offerto una delle sue migliori prestazioni al Toro. Un altro a poterlo affermare è Alessandro Buongiorno, che nella sua centesima presenza col Torino ha saputo contenere Victor Osimhen superando un test che lo colloca di diritto tra i migliori difensori centrali della Serie A. La banda Juric torna al lavoro domani, quando inizierà la marcia di avvicinamento alla trasferta di Udine. Attese novità sulle condizioni di Koffi Djidji, uscito nel secondo tempo di Napoli-Torino per un problema fisico: si teme