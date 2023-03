Corriere Torino: “Il derby può essere la svolta, Juric indica lo zoccolo duro”

L'edizione torinese del Corriere della Sera analizza il prossimo futuro del Toro in seguito alla sconfitta nel derby contro la Juventus. Il tecnico granata Ivan Juric nel post derby ha parlato di un bel futuro per la sua squadra e ha indicato quali siano i componenti fondamentali della sua rosa sui cui ripartire. Il cosiddetto zoccolo duro è composto da elementi importanti e giovani come Ilic, Ricci, Vlasic, Schuurs e Buongiorno, giocatori che stanno facendo bene e che possono crescere. Per fare il salto di qualità bisogna ripartire da questa mini lista andando poi ad aggiungere altre risorse per poter puntare all'Europa già dalla prossima stagione. In questo elenco andrebbe aggiunto Pietro Pellegri che è ormai vicino al rientro, il centravanti classe 2001 ha mostrato solo a sprazzi il suo talento ma dispone di un enorme potenziale e Juric lo ha sempre difeso dato che lo stima molto. La stagione in corso però non è ancora finita e possono essere ancora diversi gli obiettivi da raggiungere partendo già dallo scontro diretto di lunedì in casa contro il Bologna.