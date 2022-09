Corriere Torino: “Il Torino al Maradona a sfidare la capolista”

Il Corriere Torino oggi in edicola si concentra sulla difesa granata che affronterà gli azzurri di Spalletti: "Durante questa sosta internazionale, il tecnico croato ha potuto lavorare di reparto con Djidji, Schuurs e Buongiorno, rimasti al Filadelfia. Rodriguez e Zima si sono invece affrontati due giorni fa in Svizzera-Repubblica Ceca (2-1 per i rossocrociati) e cominceranno di fatto solo da oggi a preparare la trasferta napoletana (sabato alle 15). L’impressione è che a giocarsi le tre maglie da titolare, là dietro, saranno in quattro, con Zima quasi certo della panchina. E allora sono tre i possibili schieramenti: Schuurs in mezzo, con Djidji e Rodriguez ai lati dell’olandese; Buongiorno in mezzo e Schuurs al posto di Djidji; infine Djidji-Schuurs Buongiorno. In assenza di problemi fisici, l’impressione è che toccherà a Schuurs guidare la linea a tre, con Djidji sulle tracce di Kvaratskhelia e Rodriguez sul centro-sinistra." Saluti anche per Bolchi: "Uno dei giorni più belli della vita calcistica di Bruno Bolchi, morto martedì sera a 82anni a Firenze, è stato il 13 giugno 1999. Era l’ultima giornata di Serie B e quel giorno, nella cornice di un "Delle Alpi" da 50mila spettatori, la sua Reggina conquistò la prima promozione in A in 85 anni di storia vincendo 1-2 contro il Toro guidato da Emiliano Mondonico, che già aveva ottenuto il pass per la massima serie. Fu grande baldoria granata-amaranto".