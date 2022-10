Corriere Torino: “Il Torino di Juric aspetta le ali per crescere”

L'edizione torinese del Corriere della Sera quest'oggi si concentra sulla batteria degli esterni del Torino. Il tecnico granata Ivan Juric sta aspettando che rientri un giocatore importante per lui come Mergim Vojvoda. Il kosovaro sta migliorando dal suo infortunio al bicipite femorale però non è ancora nella miglior condizione possibile. Il pieno recupero del numero 27 quando avverrà sarà molto importante per Juric perché è l'esterno che è in grado di trovare con più facilità un assist per i compagni. Un altro esterno sul quale l'allenatore vuole lavorare è Wilfred Singo. Il classe 2000 può dare di più di quanto mostrato nelle ultime partite e anche lui in questi primo mesi di stagione ha avuto qualche fastidio fisico che non lo ha fatto esprimere al meglio. In questo quadro generale si è inserito bene Valentino Lazaro che sta trovando continuità sulla fascia sinistra alternando cose buone ad altre meno buone. Ha perso spazio nelle gerarchie di Juric invece Ola Aina che sta lavorando per garantire maggiore continuità di rendimento. Infine c'è Brian Bayeye che non ha ancora trovato minuti in Serie A e dovrebbe partire in prestito nel prossimo mercato invernale.