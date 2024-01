Corriere Torino: “Il Toro prepara lo sprint”

Nell'edizione odierna del Corriere si legge riguardo la situazione del Torino e del suo prossimo match contro il Cagliari: "I granata in campo soltanto venerdì 26, in casa del Cagliari. Juric potrà quindi rilanciare la corsa europea lavorando per 9-10 giorni con il gruppo al completo. Juric dunque avrà 10 giorni per pensare alla sfida dell'Unipol Domus a differenza del Cagliari di Ranieri, che giocherà regolarmente domenica con il Frosinone. Avere più di una settimana per lavorare con la rosa al completo è qualcosa di più unico che raro"