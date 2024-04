Corriere Torino: “Ilic è pronto per una maglia da titolare”

L'edizione torinese del Corriere della Sera quest'oggi propone un approfondimento sulle condizioni di Ivan Ilic. Il centrocampista del Toro è assente dallo scorso 2 marzo, gara pareggiata 0-0 in casa con la Fiorentina quando poi è uscito per infortunio. Nel derby contro la Juventus, il serbo classe 2001 è rientrato nella lista dei convocati ma non è sceso in campo. Adesso però, come riportato dal quotidiano, Ilic è pronto per tornare a giocare dal primo minuto. Il tecnico granata Ivan Juric sta infatti valutando se concedere una maglia da titolare al centrocampista ex Verona per la partita di domenica contro il Frosinone. Al momento sembrano in crescita le quotazioni di Ilic che potrebbe quindi tornare ad indossare la maglia del Torino dopo oltre un mese e mezzo di stop per infortunio.