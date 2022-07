Corriere Torino: “Izzo, pasta da capitano”

Nella partita amichevole tra Torino e Apollon Limassol, Juric ha preferito schierare dal 1' le seconde linee, consegnando la fascia di capitano ad Armando Izzo, il quale aveva anche il compito di comandare la difesa, composta dai giovani Adopo e N'Guessan. Queste le parole del Corriere di Torino a tal proposito: "La fascia al braccio è solo una conferma dello spirito da leader di Armando Izzo. Nello scegliere una formazione ricca di giovani e seconde linee, Juric si è affidato all’esperienza di Armando per guidare una difesa inedita. Un tempo da braccetto di destra e un quarto d’ora della ripresa sul versante opposto per il centrale, chiamato a comandare i giovani Adopo e N’Guessan. Un compito non facile per Izzo, che sul campo si è però dimostrato solidissimo. Armando si sta confermando leader del gruppo anche fuori dal campo, dove molti compagni lo stanno indicando come uno degli elementi più divertenti del gruppo".