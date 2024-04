Corriere Torino: “Juric contro Juric”

Il Corriere Torino analizza nell'edizione odierna gli scenari legati al finale di stagione. "Il Toro ha un imperativo: premere sull'acceleratore e aumentare i giri del motore. La media punti attuale è di 1.40: se mantenuta porterebbe a terminare il campionato al 10° posto a quota 53 punti, la stessa di una stagione fa" scrive il quotidiano. Per migliorarsi Juric dovrà quindi battere se stesso: "Per riuscirci bisognerà aumentare il fatturato di reti. Un anno fa la squadra ne segnò 42 in tutto il campionato, ora ne registra 31 in 32 partite. La fase offensiva è da lotta salvezza, quella difensiva da Champions". Conclude il quotidiano: "Migliorare il risultato del 2023/2024 è il minimo sindacabile".