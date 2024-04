Corriere Torino: “Juric, la doppia attesa: vuole Ilic per il Frosinone”

Nell'edizione odierna del Corriere leggiamo riguardo alla prossima sfida dei granata, quella contro il Frosinone: "il derby è alle spalle, e dopo due giorni di riposo il Torino riprende oggi i lavori al Filadelfia verso la prossima sfida. In calendario c’è un’altra partita casalinga, quella contro il Frosinone di domenica 21 aprile alle ore 15:00. Un' assenza lasciata in eredità dal derby sarà quella di Samuele Ricci, che era diffidato ed è stato ammonito contro la Juventus. Proprio il vuoto lasciato dal centrocampista ex Empoli, che deve fermarsi in un momento di buona forma, apre il tema relativo a chi dovrà sostituirlo. Con Gvidas Gineitis out per infortunio, Juric deve decidere se rilanciare Ilic dal primo minuto. Il serbo è tornato tra i convocati per il derby, ma aveva alle spalle solo una settimana di lavoro dopo quaranta giorni di stop"