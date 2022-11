Corriere Torino: “Juric promuove il Toro”

Con la rete di Matic al 94', la Roma agguanta il pareggio nel finale contro il Torino, squadra che ha dominato la partita per quasi 70 minuti ma che si è persa, come spesso accade, nella fase decisiva dell'incontro. Questo il commento della sfida tra giallorossi e granata del Corriere di Torino: "Impresa sfiorata. Il Toro viene raggiunto solo al 94’(da Matic) dopo che un paio di minuti prima Andrea Belotti aveva sbagliato un calcio di rigore. Sì, proprio l’ex capitano storico, che in estate se ne era andato a costo zero, in scadenza di contratto, senza di fatto salutare nessuno, lasciando parecchio amaro in bocca fra i tifosi granata". Le parole di Juric, di fatto, riassumono in breve quello che è stato il match, ma sottolineano anche una mancanza grave nella rosa granata: "Abbiamo dominato per 70’, poi ci sarebbe servita un po’ di fisicità. Ho visto i ragazzi stanchi, mancavano anche i cambi giusti a livello di esperienza. C’è tanto rammarico, perché per 70 minuti abbiamo fatto una grandissima partita".