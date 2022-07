Corriere Torino: “Juric scopre Adopo come nuovo centrale di difesa”

Nel match amichevole giocato ieri dal Torino in trasferta sul campo del Nizza c'è stata una piacevole scoperta per Ivan Juric. Questo è quanto si legge sulle pagine odierne dell'edizione torinese del Corriere della Sera. La partita giocata a Nizza a dato modo al tecnico granata di vedere la crescita di Michel Adopo che è stato schierato un po' in emergenza come centrale di difesa. Il francese è entrato ieri in campo per sostituire l'infortunato David Zima e ha saputo mettere in atto una prestazione di ottimo livello. Adopo ha saputo abbinare uscite di qualità con passaggi precisi oltre che incursioni interessanti e letture attente. Si tratta di quelle caratteristiche che Juric chiede sempre ai suoi difensori e che sicuramente saranno state apprezzate ieri. Nell'ultima amichevole del precampionato, sul campo del Nizza, il Toro ha scoperto di poter contare su una risorsa in più nel reparto arretrato.