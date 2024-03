Corriere Torino: “L’Europa in città, Torino e Juventus a venti giorni dal derby”

"Passi falsi vietati. Mancano venti giorni al derby e, nel lungo avvicinamento all’appuntamento, Juventus e Torino non possono frenare" esordisce il Corriere Torino nell'edizione odierna. Spiega il quotidiano: "C’è un obiettivo comune, l’Europa, e ci sono traiettorie differenti che hanno condotto le squadre di Allegri e Juric alla sosta per le Nazionali. I bianconeri sono in caduta libera e non hanno più bonus da spendere nella corsa alla prossima Champions League, i granata invece sono arrivati alla pausa con il vento in poppa del successo sull'Udinese che ha permesso di mantenere ben vivo il sogno europeo". Conclude sul Toro il quotidiano: "Il calendario offre un bell’assist alla squadra di Juric: lo scontro diretto con il Monza (avanti di un punto in classifica) in casa alla vigilia di Pasqua e poi la trasferta di un Empoli in piena corsa salvezza".