Corriere Torino, Longo: “Belotti? L’attesa non fa bene, deve fare la sua scelta”

L'edizione torinese del Corriere della Sera quest'oggi propone un'intervista a Moreno Longo. L'ex allenatore del Toro commenta la stagione dei granata: "È stata un'annata davvero molto positiva. La squadra ha acquisito un'identità ben definita grazie al lavoro svolto da Juric". Longo prosegue parlando di giocatori da lui allenati come Lukic, Singo e Bremer: "Sapevo che avevano grandi prospettive perché al di là delle qualità hanno una spiccata predisposizione al sacrificio". L'ex tecnico granata parla anche della situazione relativa al Gallo Belotti: "L'unica cosa che non fa ben in questo momento è l'attesa. Andrea deve essere onesto con sé stesso e fare la scelta che lui ritiene migliore".