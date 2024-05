Corriere Torino: “Masina, il grande affare che non ti aspetti”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

L'edizione odierna del Corriere di Torino si focalizza su Masina. Arrivato a gennaio il giocatore ha sorpreso positivamente l'ambiente ed ora la società è pronta a riscattarlo. "Masina, il grande affare che non ti aspetti" titola Corriere Torino in edicola oggi. "E' il possibile erede di Rodriguez, il cui contratto scadrà al termine della stagione: per riscattarlo basterà versare nelle casse dell'Udinese una cifra vicina al milione di euro" sono le parole scritte sull'edizione locale del quotidiano.