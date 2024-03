Corriere Torino: “Mossa Toro, blindato Gineitis fino al 2028”

Il Torino blinda Gvidas Gineitis. Il centrocampista classe 2004 ha rinnovato il suo contratto con il club granata fino al 2028: "Il lituano sta guadagnando lo status di alternativa sempre più credibile in mezzo al campo. A gennaio il club granata avrebbe potuto pensare a un prestito, ma Juric lo ha voluto trattenere per seguirne personalmente la crescita su base quotidiana. Titolare a Napoli, Gineitis ha fornito un’ottima prestazione nel cui contesto spicca il dato delle quattro occasioni create da calcio d’angolo, fondamentale troppo poco sfruttato dal Torino in questo campionato" scrive il quotidiano.