Corriere Torino: “Ora il calendario ‘spinge’ il Toro in Europa”

L'edizione torinese del Corriere della Sera analizza il calendario del Toro di Ivan Juric che nelle prossime giornate di campionato affronterà Cagliari, Salernitana, Sassuolo e Lecce. Dopo il rinvio della sfida contro la Lazio (originariamente in programma per questo fine settimana) a causa della Supercoppa Italiana, ad attendere i granata ci sarà infatti un filotto di partite che comprenderà avversarie tutte sotto in classifica a Rodriguez e compagni. Queste quattro partite potrebbero permettere al Torino di rilanciarsi in Serie A e partire in rincorsa per le posizioni europee. Juric e i suoi ragazzi hanno ripreso gli allenamenti e ora avranno dieci giorni per preparare il primo impegno di quel filotto che sarà contro i sardi.